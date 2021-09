Ilustračné foto Zdroj: Shutterstock

Určte ste to už zažili. Sedíte si na kávičke s vašou kamarátkou a ona vám rozpráva o svojom novom objave. Vy ho poznáte. Je to váš spoločný známy a vám v hlave svieti kontrolka. Je to predsa ten najväčší sukničkár, ktorý sa otočí za každou ženou, ktorá okolo neho prejde. Kamarátka má ružové okuliare a vy viete, že jej ho nerozhovoríte. Nuž, dievča sa musí popáliť.

Vedeli ste ale, že to či sa z muža stane sukničkár alebo nie môže ovplyvniť aj jeho znamenie? Predstavujeme vám rebríček mužov, ktorí sa zamilujú doslova do každej sukne.

Panna

Títo muži sú racionální ale to neplatí v láske. Dokážu sa zamilovať naozaj veľkou rýchlosťou Stále hľadá tu pravú a bohužiaľ, aj keď si myslí, že ju už našiel iba pre istotu hľadá ďalej. Veľmi často sa stane, že tú pravú aj odkopne kvôli chvíľkovej vášni a poblázneniu.

Váhy

Tento muž je skoro stále pozitívne naladený a v živote preferuje krásne veci, ale aj krásny zovňajšok. A to platí aj pri ženách, ktorá ho zaujme svojou vizážou. A keďže krásnych žien behá po svete veľa tak tento muž sa dokáže na prvý pohľad zamilovať aj trikrát denne.