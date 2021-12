Vodnár



Vodnár sa tvári, že je nad vecou, no realita je ďaleko od pravdy. Aj keď sa radi tvária, že sa nechcú zapojiť a zašpiniť si ruky, milujú odpočúvanie klebiet. Sami sebe nahovárajú, že sú príliš zrelí na drámu, pravdepodobne do situácie jemne zasahujú bez toho, aby si to niekto vôbec všimol. Verte alebo nie, Vodnár má tendenciu pretvárať klebety a robiť ich ešte zaujímavejším. Na druhej strane, Vodnár tu nie je na to, aby spôsobil vážne škody.