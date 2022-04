Už je to nejaký čas, čo Adam s Bibiánou zrekonštruovali starší byt v Bratislave. Vrhli sa do toho vlastnými rukami a výsledok je veľmi vydarený. Hlavne mladá mamička uprednostňuje prírodný štýl s nádychom boho - neutrálne farby, prírodne materiály ako drevo, ľan a veľa kvetov. Tak by sa dal stručne popísať štýl ich hniezdočka lásky.