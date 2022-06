Odkedy sa Adriana Poláková odsťahovala do Rakúska za svojím najväčším snom, doslova žiari. Spolu s partnerom Christianom si kúpila kaštieľ, ktorý zrenovovali a ponúkajú ho hosťom ako ubytovanie. Prenádherný komplex s obrovskou záhradou sa nachádza len neďaleko za hranicami a podľa Adriany je to to najlepšie rozhodnutie, aké mohla spraviť. V tomto prostredí sa cíti skutočne ako doma, niekoľko rokov o tom dokonca snívala, že raz si zaobstará vlastné sliepky, ktoré jej budú znášať domáce vajcia. Všetko sa jej splnilo a bývalá moderátorka Telerána vyzerá veľmi šťastne.

Ako informuje magazín Eva, pred pár dňami sa vybrala na dovolenku do horúceho slnečného Egypta, kde sa predviedla aj v bikinách. Oslavovala tam aj meniny, bola dokonca prekvapená, koľko jej sledovateľov si na ňu spomenulo bez toho, aby avizovala, že oslavuje meninový deň: “Som odpadla koľko gratulácií som od vás dostala zlatíčka k meninám. Ďakujem vám veľmi a hneď ako odložím potápačskú výbavu si s vami aj pripijem...,” napísala.

