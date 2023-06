Agáta Hanychová sa teší zo svojho tretieho dieťatka, dcérky Rozárky. To, či je jej rodina už kompletná, ešte nie je jasné, lebo Agáta prišla materstvu na chuť, a pokojne by si vedela predstaviť aj štvrté dieťa do rodiny. Agátine staršie deti Kryšpín a Mia si svoju sestričku užívajú a veľmi sa z nej tešia.



Nedávno sa Agáta na sociálnej sieti pochválila fotkami svojich troch detí z letnej rodinnej grilovačky, o čom napísal aj časopis Šarm. Jej fanúšikom však udrelo do očí, že každé jej dieťa je úplne iné. Ani nečudo, keďže každé z nich má iného otca, no pravdou je, že ani jedno z nich podobou svojho tatka nezaprie.