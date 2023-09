Jaromír Soukup je síce zvyknutý, že sa nič nedeje bez jeho súhlasu, Agáta mu ale jasne predviedla, že to veru môže byť aj celkom inak. Podľa informácií eXtra.cz mala novinu o ich rozchode zverejniť bez jeho súhlasu.

"Je niečo, čo vám ako svojej instarodine dlžím povedať ako prvej," napísala Hanychová na sociálnej sieti. "Náš vzťah s Jaromírom je minulosťou. Naše cesty sa rozdelili a kráčame si zase každý svojou vlastnou. Bolí to. Nie je pre mňa ľahké o tom hovoriť, písať tieto riadky a priznať si, že ako pár spolu nepôjdeme ďalej. Rozišli sme sa ako priatelia, rozumní ľudia, ktorí došli k záveru, že k sebe nepatria. To, na čom nám obom najviac záleží, je a vždy bude naša dcéra Rozárka," priznala mama troch detí Agáta.

Agáta napísala verejné vyhlásenie o ich rozchode bez Jaromírovho súhlasu. Jej vyjadrenie tak nebolo prekvapením iba pre širšiu verejnosť, ale aj pre samotného Soukupa. On síce dosť dobre vedel, že spolu už netvoria pár, pretože to bol on, kto nechal svoju partnerku s ich ani nie ročnou dcérkou v Španielsku a vrátil sa po šialenej hádke do Česka, ale nečakal, že Hanychová vydá vyhlásenie. Presnejšie povedané mu to Agáta oznámila, on na to ale podľa informácií eXtra.cz nedal súhlas, čím považoval vec za uzavretú. To sa ale prepočítal... >>>