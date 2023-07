Jasmi Alagič patrí medzi najštýlovejšie slovenské celebrity. Čo outfit, to bomba! A nie je tomu inak ani teraz. Jasmina sa na plno venuje svojej rodine, spolu so svojím mužom, umelcom Rytmusom, vychovávajú syna Sanela. Jasmi pôsobí aj ako moderátorka, no talent má aj na iné veci…Napríklad…Móda! Jedinečným vkusom inšpiruje, no tentokrát sa tromfla. Wau!

Jasmina Alagič. Zdroj: instagram.com/jasmina_alagic/

Obliekla si saténovú blúzku takej farby, že komentáre len skákali. A tá šatka na hlave, toto je outfit leta! Aha na foto V GALÉRII TU.