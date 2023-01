Hoci je Attila Végh mimoriadne zaneprádznený, na svoju milovanú rodinku si vždy nájde čas. Tentokrát vzal obľúbený športovec manželku aj deti do hôr, kde si užili nielen spoločne strávený čas, ale aj lyžovačku. Pre Attilovho trojročného synčeka to bola vôbec prvá skúsenosť na svahu a je vidieť, že športový talent zdedil po svojom slávnom otcovi, keďže mu to išlo ako po masle.

"Naša prvá rodinná lyžovačka. Keď som chodila lyžovať bez detí, vyzeralo to teda úplne inak a kým sa všetci vymoceme, je čas obeda," napísala s úsmevom Attilova manželka Natália k záberom zo svahu. Ak ste na ne zvedaví, nájdete ich v galérii.