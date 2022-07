Barbora Krajčírová žije momentálne šťastné obdobie. Má dve deti, manžela a krásne zariadený byt. Pred rokmi Barbore skrachoval vzťah s muzikantom Tomim Popovičom, a tak ostala s ich spoločnou dcérkou Amiou sama. Po čase však stretla spriaznenú dušu, a nasledovala svadba, časom aj spoločné dieťa, píše Lepšie Bývanie.

Moderátorka sa netajila, že po svadbe by svojej dcére dopriala súrodenca. Netrvalo to dlho a do rodiny pribudol synček, pre ktorého pripravila krásnu detskú izbičku ladenú do modra. FOTO nájdete TU.

Barbora si užíva čas so svojou rodinou aj doma. Pri dvoch deťoch sa najčastejšie zvŕta v kuchyni, inokedy pracuje v pracovni a sem - tam vybehnú do prírody.

Celý byt je zariadený v svetlých farbách, iba sedačka v obývačke je šedá, a samozrejme, detská izba žiari farbami. Všimli sme si, že jemnosť a mäkkosť dosiahla moderátorka čalúnením, ktoré je za posteľou v spálni aj pod barovým pultom.

