Artur donedávna rozhovory odmietal a spoločenským udalostiam sa vyhýbal, no nedávno urobil výnimiku a pre televíziu Markíza sa rozrozprával. „Zdá sa mi to naozaj krásne,” uznal Artur, ako spracovali najnovšiu, druhú sériu minisérie Iveta na Voyo, ktorej premiéra sa nedávno konala v Prahe. Vyzdvihol podobu Ondrěja Brzobohatého s jeho slávnym otcom, o čom napísal aj portál Plus JEDEN DEŇ.

IVETA BARTOŠOVÁ Zdroj: Archív NMH

A čomu sa dnes venuje Artur? „Študujem a nejaká práca k tomu,” povedal a prezradil, že zakaždým, keď si spomenie na mamu Ivetu, napadnú mu Vianoce. „Vždy sa ozdoboval stromček, celý dom, na to spomínam pomerne často a rád napriek tomu, že Vianoce som od jej úmrtia neoslavoval. Postupne sa k tomu vraciam a pripomínam si to.” Po maminej smrti sa mu venoval otec Ladislav. „U neho sa mi najviac vybavujú spoločné dovolenky. Bolo to úžasné, veľmi rád cestujem, veľmi ma to baví. S otcom som toho precestoval naozaj veľa,” dodal.