Zuzana Belohorcová je jedna krásna žena. Už nejaký ten piatok žije so svojou rodinkou na slnkom poliatom Tenefire, kde je jej bežný outfit vyskladaný najmä z plavkových kúskov. Jej instagram je priam zamorený zábermi v bikinách, no tentokrát vytiahla eso. Latex!

Zuzana má tiptop postavičku, môže si obliecť čokoľvek, vyzerať bude vždy skvelo. Vytiahla nevšedné bikiny, trojuholníkové krvavo červené, no aby nebolo málo…Vyšperkovala to latexom! Ešte kúsok a bradavky by boli von…No aha na FOTKY V GALÉRII TU.