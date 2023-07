Prežila super letnú dovolenku! Europoslankyňa za Smer–SD Monika Beňová (54) strávila takmer dva týždne s rodinou na Cypre. Prezradila aj zábavnú historku s malou dcérkou Leou, ktorá spôsobila poriadny rozruch počas návratu domov.

Politička si s rodinou obľúbila Cyprus ešte počas Veľkej noci, keď si tam vyrazili na výlet. „Chceme ísť na Cyprus, pretože sa nám tam veľmi páčilo. Nie je to taký dlhý let a bol tam veľmi pekný rodinný hotel. Ideme len traja – tatino, mamina a Lea, ideme si to užiť ako rodina,“ uviedla začiatkom leta pre náš denník Beňová.

„Je v princípe jedno, kde dovolenky trávime, sú vždy také, aké si ich samé urobíme. Hlavné je, nepodľahnúť panike, stresu a vyčerpaniu,“ hovorí europoslankyňa. Samostatnou kapitolou je podľa jej slov dovolenka s malým dieťaťom.

„Nič nezabudnúť, hlavne oblečenie “pre každý prípad”do každého počasia. Krémy a lieky “kebydačo” na všetky možné choroby. Knižky, hračky, čapicu proti slnku, rukávniky na plávanie, pyžamiek ( radšej veľa, lebo čo ak), všetko pobaliť na nič nezabudnúť. A pasy, ak cestujete kamkoľvek za hranice aj pre dieťa od babatka, aj v Schengene lebo “čo ak”, jasné može byť aj občiansky preukaz ale aj ten musí mať aj dieťa,“ rozhovorila sa Beňová. >>>