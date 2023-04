Kmotríkova prvá žena modelka Jana zomrela, keď mal ich syn Ivan iba dva roky. Podnikateľ sa neskôr oženil s moderátorkou Adrianou Kmotríkovou, kedysi Kurucovou. Dvojica má spolu syna Tomáša a dcéru Lindu Máriu. Po nevydarenom manželstve vstúpila do života Kmotríka misska Karolína Čičátková, s ktorou má dcéru Simonu, no ich vzťah dlho nevydržal. V roku 2010 sa Kmotrík zahľadel do tajomnej Timei Szabóovej. Brunetka s uhrančivým pohľadom si vybojovala titul prvej vicemiss vo finále Miss Universe SR a aj keď v modelingu neurobila svetovú kariéru, jej meno nezapadlo prachom práve vďaka vzťahu s Ivanom Kmotríkom, v ktorom najskôr porodila syna Miloša a potom k nemu pribudla dcéra Timea.

Podnikateľ Ivan Kmotrík Zdroj: TASR

Jeho dlhoročná oficiálna partnerka Timea si začala uvádzať priezvisko Kmotríková, o čom napísal aj portál Život. Kedy k svadbe došlo, nie je jasné, ale Ivanovi Kmotríkovi sa ju podarilo udržať v tej najväčšej tajnosti viac ako rok. Zaujímavosťou je, že tajomnú Timeu v spoločnosti po boku manžela vôbec nevídať. Žije v ústraní a venuje sa predovšetkým svojim dvom deťom.