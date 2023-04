Prostoreká Priscilla si myslí, že v mene pravdy môže z úst môže vypustiť čokoľvek. Hoci viaceré dievčatá ju považujú za správnu babu, iným svojimi obvineniami hádže pod nohy poriadne brvná. Po poslednom vyraďovaní bola nabrúsená ako mäsiarsky nôž a dievčatám šplechla do tváre, že má z každej zmiešané pocity a žiadna nie je taká ako na začiatku.

Priscilla si rozhodne servítku pred ústa nedáva. Zdroj: TV Markíza

V žalúdku jej samozrejme leží najmä Marcela s Petranou. Prvá je vraj vo vile kvôli vlastnej značke spodnej bielizne, druhej ide o slávu na sociálnych sieťach, hoci pred Tomášom to hrá na city. „Nebaví ma to, aké herečky sú tu,“ prízvukuje Priscilla. „Mne ide o to, že chcem dobro pre Tomáša… Aby si našiel babu, ktorá mu bude vyhovovať, ale sú tu herečky, ktoré zo seba robia čo nie sú.“ Na svojej strane má aj Bejbu, ktorá na kameru dokonca praskla Marcelinu taktiku: „Chce šou opustiť vo finále, aby prenechala miesto druhej a vyzerala tak medzi followermi čo najlepšie.“

Spor medzi Marcelou a Priscillou malo rozlúsknuť adrenalínové rande na štvorkolkách, na ktorom chcel Tomáš zistiť, aké zámery ich priviedli do vily. „Pravda alebo lož? Zistíme to spolu,“ písalo sa v pozvánke. Do vily sa mala vrátiť len jedna z dvojice, a tak si kufre museli spakovať obe. Dievčatá tušili, že je zle-nedobre, preto nešetrili vlastnou obhajobou na kameru. „Dúfam, že si Tomáš otvorí oči. Uvidíme, podľa čoho sa bude rozhodovať, či podľa vzhľadu či podľa charakteru,“ nádejala sa Priscilla. Na kameru však priznala aj obavy a rozľútostila sa: „Viem, ako chlapi rozmýšľajú, teraz pôjdem domov len kvôli tomu, že oni majú medzi sebou nejakú sexuálnu príťažlivosť?“ Nuž milá Priscilla, dôvod by to bol a celkom pádny, hoci si sa proti tomu rozhodla bojovať.