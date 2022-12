Boris Kollár mal už za svoj život skutočne veľa žien. Momentálne má dvanásť detí s rôznymi desiatimi ženami, dokonca len nedávno mu jeho bývalá priateľka, Barbora Richterová, porodila ďalšie dieťa. Pred niekoľkými týždňami sa prevalila jedna z ďalších nespočetných káuz, tajomstvo, ktoré nemal pravdepodobne nikto zistiť. Boris má randiť s mladou blondínou, Laurou Vizváryovou, ktorú zobral dokonca aj na luxusnú dovolenku do Spojených arabských emirátov, konkrétne do Dubaja…

Obidvaja avšak priznali, že sú len veľmi dobrými priateľmi. Na luxusnej dovolenke boli ale sami dvaja…To, ako to medzi nimi naozaj je, ostáva otázne. Boris je známy milovník žien, no priznal, že jeho srdce si za celý život získala iba jedna jediná žena. Neuveríte, ktorá. A vraj to má byť už navždy…

MENO JEDINEJ ŽENY, KTORÁ SI ZÍSKALA SRDCE BORISA KOLLÁRA, SA DOZVIETE V GALÉRII TU