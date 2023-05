Brzobohatý a Kuchařová sú oficiálne exmanželia. Misska sa však snaží anulovať ich manželstvo aj na cirkevnom súde. Kópiu žaloby má v rukách český denník Blesk a detaily z nej sú skutočne prekvapivé. Kuchařová totiž tvrdí, že sa jej exmanžel často prezliekal do ženských šiat. On to podľa jej výpovede považoval za relax a dokonca mal takto údajne žiadať svoju vtedajšiu manželku o sex. Chúlostivá vec trápi aj jeho známu mamu. Herečka Hana Gregorová sa donedávna k vzťahom jej syna nevyjadrovala, no teraz spravila výnimku, o čom napísal aj časopis Život.

Zdroj: TV JOJ

"Ondrejko môj milovaný. Chcem ti len povedať, že život prináša rôzne sklamania a výhry, a že bez nich by bol nudný a monotónny. Som na teba pyšná, aký si správny chlap, a že sme z teba s tvojim úžasným otcom vychovali slušného človeka a skutočného gentlemana.Vždy si sa k svojim partnerkám choval veľkoryso, či už emocionálne alebo materiálne, aj keď z môjho pohľadu sem-tam zaslepene. Ale to je láska, s ktorou ruka v ruke občas kráča sklamanie. Pre mňa je dôležité, že si teraz šťastný a spokojný a napriek všetkému si nezanevrel na lásku.Tvoj otec by bol na teba pyšný aj na tvoju prácu, ktorou rozdávaš radosť druhým. A poznáš jeho krédo, ktoré ti často opakoval.."Jen se nepos.at!" Tak sa toho Ondrejko drž, život ide ďalej a stojí za to žiť ho naplno. Ľúbim ťa, môj najdrahší aj Tiffany, láskou prenesmiernou a kým budem žiť, je tu moja náruč, ktorá ťa bude chrániť vždy, keď to budeš potrebovať.Tvoja mama," napísala dojemné slová na svojom profile herečka.