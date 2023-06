O ruku požiadal Brzobohatý svoju lásku, moderátorku Danielu Písařovičovú, ktorej už na prste svieti neprehliadnuteľný diamant, o čom napísal aj časopis Život. Budúca pani Brzobohatá sa obrovským drahokamom pochválila na charitatívnej akcii. Pre umelca to bude už tretia svadba. Najprv mu nevyšlo manželstvo s produkčnou Johanou, potom aj s bývalou Miss World 2006 Taťánou Kuchařovou, s ktorou vedie nechutnú mediálnu vojnu.

O ruku mal Ondřej Danielu požiadat na romantickej dovolenke na Maldivách, kde boli začiatkom mája. "Porušujem zásadu zdieľania svojho osobného života na IG. Je to pre samotnú radosť zo životného šťastia, ktoré prajem úplne každému. Milujem vás! Stojí to za to!" napísal vtedy k záberu, o ktorý sa podelil s fanúšikmi na instagrame. A teraz už je všetkým jasné, čo týmito slovami myslel.