Show Ruža pre nevestu sa stala tento rok hitom. Pokračovanie úspešnej romantickej “zoznamky”, kde niekoľko žien bojuje o srdce muža, môžeme sledovať každý piatok na TV Markíza. Tento rok sa hlavnej úlohy zhostil šarmantný podnikateľ pôvodom zo Štúrova, pohľadný Tomáš Tarr, ktorý býva už päť rokov v Thajsku. Nájde si svoju vyvolenú práve zo Slovenska?

TV MARKIZA Zdroj: TV MARKIZA

Show je už dávno dotočená, všetky dievčatá sú veľmi aktívne na svojich sociálnych sieťach, no podľa zmluvy nesmú nič prezradiť. Preto sa meno výherkyne drží v tajnosti, aj keď je už dávno jasné, kto to vyhral. Avšak jeden malý detail túto jednu súťažiacu prezradil…Stane sa práve ona Tomášovou vyvolenou? Aha na to, FOTO s detailom nájdete V GALÉRII TU.