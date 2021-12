Mladá a krásna speváčka sa len začiatkom roka vydávala a to aj napriek sprísneným opatreniam. Ani to jej nezabránilo povedať áno mužovi jej života, i keď len v úzkom kruhu najbližších. Aby mohli svoje šťastie osláviť so všetkými a všetkým, čo k tomu patrí, v máji si veselicu zopakovali. Tam Dominika zaspievala rodičom dojemné poďakovanie.

Život manželky si Dominika náramne užíva. Dokonca pred svadbou so svojím zákonitým spolu nebývali, urobili tak až po tom, čo si vymenili obrúčky. S Michalom sa pri svojich debatách zhodli na tom, že bábätko chcú. Dominika je veriaca a modlila sa, prosila o bábätko hoc aj hneď po svadbe. A to jej ten hore do bodky splnil. Po májovej svadbe sa im splnil sen a speváčka sa tešila z dvoch čiarok na teste. So svojimi fanúšikmi sa o radostnú novinku podelila v auguste a ukázala im aj to, ako oznámila túto správa budúcemu otcovi aj strýkovi.