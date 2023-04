Keď sa Miss Slovensko 2004 Mária Sándorová v roku 2005 zoznámila s hokejistom Martinom Bartekom, bola to láska ako hrom. Zaľúbenci sa vzali a narodila sa im krásna dcérka. Onedlho nato Mária opät otehotnela. Keď bola v 4. mesiaci tehotenstva, zobudila sa na to, že krváca. Lekári jej však povedali, že musí čakať a príroda to vyrieši. Jej malý poklad našťastie zachránili a dnes je chlapček zdravý ako ryba. No aby toho nebolo málo, Máriu čakalo o pár rokov ďalšie peklo.

Miss Slovensko 2004, Mária Sándorová je dnes dvojnásobnou mamičkou. Onedlho pribudne tretie dieťa. Zdroj: archív NMH

Po vyše desiatich rokoch sa totiž s manželom rozviedli a dnes si obaja nevedia prísť na meno. K tomu si kráska vytrpela aj iné. V minulosti skončila na operačnej sále, keďže jej lekári našli zvláštne nálezy na ženských orgánoch. Výsledky z histológie boli našťastie negatívne. Najnovšie exmisska prežíva opäť krásne obdobie, keďže sa onedlho opäť stane mamou, o čom informoval aj portál Plus JEDEN DEŇ. Podľa fotky, ktorou sa pochválila je už v pokročilom štádiu tehotenstva a na bábätko sa veľmi teší.