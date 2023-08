Hoci od smutnej udalosti prešlo už niekoľko mesiacov, speváčka bola schopná začať rozprávať o tragickej udalosti až teraz. „No, už sa mám lepšie. Zamestnala som sa prácou, ktorá ma absolútne napĺňa. Ale teraz to na mňa doľahlo a budem situáciu riešiť so psychoterapeutom. Nechcem jesť antidepresíva, tak verím, že terapia pomôže,“ povedala speváčka, ktorá momentálne žije na Morave, kde bývajú aj jej rodičia. „Pomáhajú mi psychicky aj finančne. Sú skvelými prarodičmi a chlapcom sa venujú. Stále sa oklepávame z tej tragédie. Mne to bude ešte trvať. Predsa len som myslela, že spolu s Marcelom zostarneme. Ale keď sa začali objavovať jeho psychické problémy, neriešil ich. Snažila som sa s ním o tom veľakrát hovoriť, bohužiaľ neúspešne. Terapie odmietal,“ priznáva. „Marcel odchádzal do zahraničia a vydržal tam vždy pár mesiacov. Pracoval ako kuchár. Vždy, keď sa vrátil, takto mesiac - dva to bolo medzi nami celkom dobré, ale potom začali zasa depresie a všetko išlo "do kytek". Ani deti ho nezaujímali. Naozaj strašné,“ objasnila situáciu, ktorá bola medzi ňou a manželom Marcelom. O tragédii napísal aj portál Eva.sk.

Alžběta Kolečkářová prežíva bolestivé obdobie. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CoxhgsrrtQr/

Aktuálne sa Alžbeta sústredí na spev. Chcela by vydať album a na stránke Donio vznikla zbierka pre Alžbetku, kde sa za dva týždne vyzbieralo 300-tisíc českých korún. Nikto tomu nedokázal uveriť, až km sa neozval Leoš Mareš. „On mi povedal, že celú tú čiastku zaplatil on. Že sa to k nemu dostalo, čo sa stalo, a že si ma pamätá zo súťaže SuperStar pred 8 rokmi, pretože sedel v tom čase v porote. Ja som začala plakať, objala som ho a povedala mu, že urobím všetko pre to, aby album vyšiel,“ prekavpila Alžbeta.