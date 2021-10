Prezidentka Zuzana Čaputová si svoje súkromie stráži. Niekedy síce zverejní fotografie so svojím partnerom Jurajom Rizmanom, no omnoho menej sa delí o svoje dcéry Leu a Emmu. Tieto časy sú však preč a len 17-ročná Emma Čaputová si to namierila priamo na predvádzacie mólo.

Prezidentka Zuzana Čaputová. Zdroj: Zuzana Čaputová

Čaputovej mladšia dcéra popri štúdiu na strednej škole rozbieha kariéru modelky. A vyzerá, že sa jej darí. Cez víkend sa v Bratislave konalo módne podujatie Fashion LIVE 2021, kde mladučká Emma predvádzala šaty hneď pre niekoľkých návrhárov.