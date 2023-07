Obľúbený herec Ján Koleník (43) o súkromí hovorí málo, jedno je však isté. Okrem herectva skúsil podnikať s nehnuteľnosťami. „Skúsil som podnikať s nehnuteľnosťami, ale som v tom veľmi nepraktický. Nebol v tom žiadny podnikateľský um, na chybách som aj prerobil. Inšpiráciou byť teda pre nikoho nemôžem,“ priznal pre PLUS 7 DNÍ. Ako píše PLUS 7 DNÍ na svojom webe, dnes si môže vyberať, kde zloží hlavu. Takže keď potrebuje ujsť z ruchu veľkomesta, zamieri na svoju vlastnoručne zrekonštruovanú chalupu.

Pred pár rokmi predal Ján Koleník dvojizbový a troj­izbový byt v bratislavskej Trnávke. Následne si kúpil trojizbový s rozlohou 80,46 m2 a obrovskou terasou v Záhorskej Bystrici, v odľahlej mestskej časti pod úpätím Malých Karpát. Napokon sa zbavil aj toho a zadovážil si byt na nábreží Dunaja v Panorama City. „Stalo sa to v rozmedzí desiatich rokov, nikdy som si nekúpil naraz viac bytov. Na všetky mám hypotéky a musel som niečo predať, aby som si iné mohol kúpiť,“ vysvetlil nám herec, čo za nákupmi a predajmi nehnuteľností stojí. Naposledy mu padla do oka rezidencia na 22. poschodí polyfunkčného domu, ktorý je jednou z najvyšších budov na Slovensku. Jeden byt mu však nestačil a neskôr si prikúpil ďalší, len o čosi vyššie, na 31. poschodí. Oba byty ponúkajú dokonalý výhľad na mesto, o akom teraz snívajú mnohí.

Nie je jasné, v ktorom z dvoch bytov herec býva, no podľa záberov, ktoré občas zverejní, je so svojím bratislavským bývaním spokojný. Nehnuteľnosť síce nedosahuje kráľovské rozmery, ale je na vychytenej adrese a z domu to má iba na skok do divadla. „Rozhodol som sa bývať v meste, pre dopravu, ktorá v Bratislave, bohužiaľ, kolabuje. U mňa to nie je nič definitívne. Nezostávam na jednom mieste veľmi dlho,“ vyhlásil v minulosti Koleník.

Byt v obytnej veži, ktorý obýva už takmer päť rokov, si umelec zariadil na prvý pohľad v minimalistickom štýle, ktorý je charakteristický farebnou umiernenosťou. Prím hrá biela, a to najmä v kuchyni, kde ju doplnil čiernymi spotrebičmi a čierno-bielou kuchynskou doskou, bielymi barovými stoličkami a lesklou podlahou. Na dekorácie, okrem kvetov a sviečok, si nepotrpí, ale práve preto jeho bývanie pôsobí dizajnovo čisto a elegantne. Koleník zrejme rád relaxuje najradšej na kresle horčicovožltej farby. Útulnosť bytu navodzuje aj oheň v menšom kovovom kozube. „Nerád investujem do zariadenia. Treba ho vždy kupovať tak, že ak neladí, môžete ho niekomu podarovať. Udržateľne sa to posunie ďalej a nemusíte sa ničoho prácne zbavovať. Odporúčam vyberať jednoduché, lacné reťazce a tam sa vyblázniť,“ poradil Koleník, ktorý nelipne ani na žiadnych drahých materiáloch, akým je napríklad masívne drevo a podobne.

Počas pandémie si zaobstaral chalupu. „Nikdy neviete, či príde znova vírus alebo niečo iné, človek musí byť pripravený na extrémne si­tuácie. Najprv som si kúpil bicykel, ale keď som vyrazil do ulíc, všade boli autá. Tak som si našiel niečo iné. Našiel som si svoj kúsok prírody. Chalupa je pre mňa meditačný priestor, kde si malé i veľké krásy života ešte viac uvedomujem,“ vyznal sa.

Za posledné dva roky sa tak slovenský sexsymbol stal záhradkárom. „Záhrada je závan vášne môjho aktuálneho životného obdobia. Možno je priskoro, aby som hovoril, že som usadený chalupár, ale baví ma to. Chalupa je pre mňa aj únik pred mediálnym a hereckým svetom. Odjakživa som inklinoval k prírode a vidieku, odjakživa cítim, že tam patrím. Budujem si svoj kúsok prírody, ale venujem sa tomu len na okrasnej úrovni. Pre mňa je podstatná najmä normálnosť v tom celom, žiada sa mi návrat k jednoduchosti,“ tvrdí Koleník. Zvláštne je, že k záhrade nepotrebuje megalomanské vírivky ani sauny. Vraj sú iba zbytočnou komplikáciou. „A ja si chcem život zjednodušovať,“ tvrdí. Napriek tomu sa zdá, že na pozemku si doprial aspoň bazén, ktorého okolie lemujú rozmanité kvety. „Som maximalista. Teraz si dávam malé ciele v rámci záhradného dizajnu, sťahujem si aplikácie a podobne. Kedysi som mal obdobie interiérového dizajnu a vidíte, nikdy by som si nemyslel, že ma opustí. A opustilo,“ priznal.

Zároveň prezradil, že nevie dlho vysedávať a debatovať, potrebuje zmenu. „Keď ma niečo nebaví, idem preč, utekám. Nedokážem ani dlho telefonovať, nemám to rád. Ani na chalupe neviem vydržať ležať či sedieť, potrebujem stále niečo robiť. Káva je jediný moment, keď sa na chvíľu zastavím, inak okamžite bežím niečo robiť. Hocičo treba odťať alebo odpíliť. Mám rád činorodý relax.“ Čo sa týka bývania, podľa Koleníka nemožno vylúčiť, že v Bratislave ešte zopárkrát zmení adresu. Občas rozmýšľa aj nad tým, že by na staré kolená odišiel na vidiek úplne. „Nikdy som tam nebýval nastálo, takýto model som si ešte nevyskúšal. Ale, samozrejme, uvažujem, čo keby som niekedy v budúcnosti na Záhorí žil natrvalo. Raz si možno poviem - ďakujem, nahral som sa dosť a vraciam sa k svojim koreňom. Možno si založím minifarmu len na svoje účely,“ dodal na záver.