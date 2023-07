Chcete mať telo BOHYNE ako Cameron Diaz? TOTO je jej TAJOMSTVO...Pozor si dajte najmä na...

Najlepší spôsob, ako žiť zdravo, je žiť naplno. Postarať sa o telo a ducha v tej chvíli, ktorú práve prežívate, – píše vo svojej knihe Miluj svoj vek americká herečka. Zdá sa, že blondínka sa naozaj drží toho, čo radí ostatným. Aby sa jej päťdesiatročné telo cítilo aj vyzeralo dobre, dbá na oddych i racionálnu stravu. Ale nebolo to tak vždy. Keď bola ešte tínedžerka, zvykla jedávať každý deň dve fazuľové burritá a rada si dopriala nezdravé jedlo, kedykoľvek mohla. Zlé stravovacie návyky mala asi do tridsiatky a potom sa začala viac zaujímať o zdravý životný štýl. Zamerala sa na to, čo je a pije, aby telu už viac neškodila. Miluje jedlo a zvyčajne si ho pripravuje doma, pričom medzi jej obľúbené ingrediencie na dochutenie patrí citrón, cesnak, soľ a olivový olej.

Camino tajomstvo

Herečka, ktorú si budeme už navždy pamätať ako „Hviezdičku“ z Charlieho anjelov, roky vyznáva stredomorskú diétu, ktorá je súčasne aj životným štýlom. Pre toto stravovanie je typický vysoký obsah rastlinných potravín. V jej jedálnom lístku je veľa ovocia, zeleniny, strukovín, orechov, semienok, byliniek. Mäso, mliečne výrobky a živočíšne produkty prijíma v obmedzenom množstve.

Stredomorská diéta

Hoci sa používa slovo diéta, ide o spôsob zdravého stravovania. Dokonca bola označená za najlepšiu zo všetkých diét. Niet sa čomu čudovať, že si ju obľúbila aj Cameron. Toto stravovanie je založené na tradičných potravinách, ktoré sa zvykli konzumovať v Taliansku a Grécku v 60. rokoch. V spomínaných končinách sa vtedy (a dá sa povedať, že aj dnes) jedlo veľa druhov zeleniny, ovocia, morských plodov a rýb, nechýbal olivový olej. Stredomorie je však široká oblasť a každá krajina má svoje špecifiká. Najdôležitejšie však je konzumovať čo najviac čerstvých produktov, napríklad zeleninu, ovocie, celozrnné obilniny, zdravé oleje a ryby. Pre túto diétu je typický nízky príjem vajíčok a sladkostí. Je pomerne jednoduchá na dodržiavanie a najmä prospešná pre zdravie. Najmä pre pacientov, ktorí trpia cukrovkou či srdcovocievnymi ochoreniami.



Zamerané na výhody

Ak sa pýtate, prečo ju skúsiť, tak odpovedí je hneď niekoľko. Jedným z dôvodov je už spomínaná ľahká udržateľnosť tohto stravovania. Druhým dôvodom je rôznorodosť a skvelá chuť pripravovaných jedál. Stredomorská diéta sa spája s nižším stupňom zápalových ochorení u starších pacientov. Preukázaný bol aj pozitívny vplyv na pamäť, nižšie riziko vzniku Crohnovej choroby (autoimunitné chronické ochorenie tráviaceho traktu). Rovnako tí, ktorí toto stravovanie vyskúšali, výrazne zredukovali stukovatenie pečene nespôsobené alkoholom.

Jedálny lístok Charlieho anjelika

Raňajky

Nalačno, hneď ako vstane, si kráska dopraje najprv vodu, keďže po spánku potrebuje doplniť zásoby tekutín. Veľký pohár vody jej pomáha cítiť sa lepšie. Čo sa týka raňajok, dopraje si ich hneď dvakrát. Jedny pred tréningom a druhé po ňom. Prvé jedlo jej dodáva energiu a väčšinou to bývajú najmä ovsené vločky, ktoré cez noc nechá napučať vo vode. Pre zmenu jedáva aj praženicu, jablko s mandľovým maslom, hrianky alebo kúsok kuraťa. Po cvičení sa opäť naje, pričom toto jedlo vyzerá skôr ako večera než raňajky. Zvyčajne si Cameron dopraje kuracie mäso s hnedou ryžou a k tomu dusenú či pečenú zeleninu. Z času na čas si dá aj raňajkové tacos, do ktorého si pridá vajíčko, avokádo, zeleninu, koriander a pikantnú salsu.

Obed

Druhé veľké jedlo dňa si Cameron dopraje bohaté na chudé bielkoviny, sacharidy, zdravé tuky a zeleninu. Jednou z jej obľúbených kombinácií je takzvaný slaný proteín, napríklad kuracie mäso, a k nemu si dá avokádo. Ďalšou obľúbenou voľbou je ramen, ktorý si jednoducho pripravíte aj vy.

Potrebujete: ● 2 instantné balenia rezancov ramen;● 1 ČL sezamového oleja;● 3 šálky kuracieho vývaru; ● 1/2 šálky mrkvy a zeleru, nakrájané na kocky, húb šiitake a brokolice;

● uvarený bielok; ● šťava z 1/2 limetky; ● 1 ČL ryžového octu; ● nasekaný koriander; ● 1 PL mixu cesnaku nakrájaného nadrobno, šalotky, nastrúhaného zázvoru a čili omáčky

Postup: Zeleninu a huby uvarte v kuracom vývare, pridajte rezance, dochuťte octom, olejom, limetkou a koriandrom. Pridajte cibuľovo-cesnakový mix a napokon pridajte do taniera uvarený bielok.

Večera

Najvýdatnejším jedlom dňa je pre Cameron večera. Napríklad jahňacie kotlety, ktoré pripravuje s cesnakom, citrónom, olejom, so soľou a s oreganom. Nechá ich dlho marinovať, aby získali tú správnu chuť, a potom ich ugri­luje. Samozrejme, nechýba ani šalát, ktorý pozostáva z brokolice, kelu, avokáda, cesnaku, zo syra manchego (ovčí), z horčice, čerstvej mäty, červeného vínneho octu, olivového oleja a k tomu hriankový chlieb. Zvykne si pripraviť aj bistec de palomilla, jedlo, ktoré robieval jej otec Kubánec. Ide o steak vyprážaný na panvici, ktorý je predtým marinovaný v cesnaku, limetkovej šťave, soli a korení, a podáva ho s avokádovým šalátom.

Snacky

Medzi veľkými jedlami ani Cameron neodolá malému občerstveniu. V jej prípade je takýmto snackom už od detstva ryža. Vďaka nej prijme dostatok sacharidov a cíti sa nabitá energiou. Varí si ju v kuracom vývare a pridáva do nej zeleninu, citrón a cesnak. Keď herečka ponocuje, prejaví sa to vlčím hladom, ktorý zaženie lyžicou mandľového masla alebo semienok.