Martin a Ivona dlhý čas svoj vzťah tajili, hlavne preto, že blondína bola ešte stále vydatá. S manželom Tomášom Selníkom však už rok nežila a spevák vraj nebol príčinou ich rozvodu. Aj keď dvojici veľa ľudí spočiatku nefandilo, párik dokázal, že k sebe patria a dnes sa spoločne tešia zo syna Martinka. Chodúr sa na začiatku ich vzťahu vyjadril, že ich láske nik neveril a dokonca sa mu posmievali.

Martin Chodúr so synom Martinkom. Zdroj: archív Martin Chodúr

„Dnes je to štrnásť rokov, čo sme spolu šťastní, máme syna Martinka a všetci neprajníci nech si spomenú, ako do nás rýpali počas našich začiatkov,“ napísal spevák na Instagrame a pridal záber so svojou vyvolenou, ktorá čoskoro oslávi životné jubileum, o čom napísal aj portál EMMA.