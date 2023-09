Dominika Cibulková si potrpí na tom, aby jej deti vyrastali v luxuse. Dopraje im preto len to najlepšie a najdrahšie, píše PLUS 7 DNÍ.

Známe mamičky sa rady ukazujú s luxusnými kočíkmi. Ivana Gáborík má limitovanú edíciu značky Ferrari a Daniela Nízlová sa zase chválila aktuálne trendovou holandskou značkou. V oboch prípadoch sa ich cena pohybovala nad tisíc eur.

Exkluzívne kúsky si dopriali aj Zuzana Plačková a česká moderátorka Dominika Myslivcová. Obe pre svoje deti zaobstarali kočíky prestížnej módnej značky Christian Dior, ktoré stoja niekoľko tisíc eur. Naša influencerka mala pritom pre svojho syna Diona rovno tri vozíky pre dieťa a tento luxusný už stihla ponúknuť na predaj v bazáre s luxusnými produktami.

V ničom nezaostáva ani bývalá tenistka Dominika Cibulková. Už počas svojej kariéry bola známa tým, že sa rada obklopovala luxusom. Štýlové oblečenie, luxusné zariadenie jej domova a niekoľko nehnuteľností jej doprajú rozprávkový život, o ktorom vždy snívala. Rovnaký blahobyt sa preto snaží poskytnúť aj svojím dvom deťom. Jakubovi a Nine dopraje vždy len to najlepšie, čo je aktuálne na trhu.

Inak tomu nie je ani v prípade kočíkov. Dominika mala v minulosti kočík Fendi, ktorý stojí približne dvetisíc eur a preferujú ho aj viaceré zahraničné celebrity. K tomu nechýbala ani ďalšia výbava, ktorá stála ďalšie stovky. Jeden kočík však Cibulkovej a jej dcére Nine zjavne nestačí. Nedávno jej do výbavy pribudol nový luxusný kúsok, ktorý je určený najmä na cestovanie a je ľahko skladateľný. Drahšie modely tejto značky stoja viac ako tisíc eur. Do zbierky jej tak zaradila ďalšia exkluzívna vec, ktorou sa hneď pochválila aj na sociálnych sieťach.

Cibulková sa rada ukazuje aj veľkolepými večierkami, ktoré pripravuje pre svoje ratolesti. Jakub i Nina tak od narodenia žijú v obklopení blahobytu. Je však otázne, či ich takýmto spôsobom iba nerozmaznáva a v budúcnosti s tým môžu mať problémy.