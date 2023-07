Kolegov z redakcie Plus JEDEN DEŇ, ktorí Chucka stretli osobne, na ňom prekvapilo najviac to, aký rozdielny je Chuck oproti stereotypným akčným hrdinom, ktorých počas filmovej kariéry stvárňoval. Ako píše Plus JEDEN DEŇ na svojom webe, nielen z Walkera, texasného rangera si Chucka Norrisa pamätáme najmä ako večne vážneho, zamračeného drsniaka, ktorý sa usmeje len občas, nieto ešte, aby sa zasmial.

V skutočnosti však ide o jednu z najuvoľnenejších a najpriateľskejších celebrít, aké si viete predstaviť. A to aj napriek tomu, že by vás aj v pokročilom veku dokázal bez problémov za 30 sekúnd zložiť na zem – ako nám v Tatrách ochotne demonštroval. „Radšej sa vzdaj, kamarát lebo ťa tu pridusím,“ zažartoval Chuck, kým uvoľnil jeden zo svojich povestných hmatov.

Zdroj: TONY ŠTEFUNKO

V Tatrách si legendárny „texaský ranger“ užíval krásny slnečný víkend s manželkou Genou (60) a ich synom Dakotom (21). Ako pre Plus JEDEN DEŇ prezradili, Slovensko ich očarilo. „Neskutočne krásna krajina. Veľmi ma to prekvapilo. Niežeby to v USA bolo nutne zlé, ale... ľudia musia byť voči sebe ľudskí. Potom nezáleží na tom, kde ste, lebo všade je dobro. A ja to dobro v Slovákoch vidím,“ zverila sa nám očarujúca Gena.

Aj s manželom boli až prekvapivo bezprostrední a prirodzení; nemali problém vás chytiť za ruku, odfotiť sa či potľapkať po chrbte. V prostredí luxusného tatranského hotela pôsobili v tomto ohľade paradoxne najmenej celebritne, hoci by ste naširoko-naďaleko len ťažko hľadali známejšiu dvojicu.

Najviac si však Slovensko nevedel vynachváliť ich syn Dakota, ktorého výlet k nám preniesol naspäť do detských čias: „Slovensko mi príde jedinečné. Vyrastal som totiž v horách v severnej Kalifornii a je to tu podobné ako tam... takže pre mňa má vaša krajina veľmi špecifický, osobný nádych,“ zveril sa nám. Sentiment však nebol jediným dôvodom, vďaka ktorému bol Chuckov syn nadšený. „Tá vaša kvalita ovzdušia! Žijem v Texase, kde je teraz neskutočne vlhko. Slovensko je pre mňa ako nádych čerstvého vzduchu... doslova.“

V sobotu sa však vybrali na prechádzku okolo Štrbského plesa, kde ich, ako inak, zastavovali ľudia a chceli sa odfotiť. „Bolo to milé. Viete, môj manžel nepovažuje ľudí za fanúšikov, ale za priateľov. Nosí so sebou kartičky, na ktoré sa podpisuje, sám si ich tlačí. Potom ich rozdáva a hovorí: ´Páči sa, teraz sme kamaráti. Je to v poriadku?´“ prezradila Gena. „Ľudia otca objímali, on ich objímal naspäť... pre neho sú naozaj všetci ako kamaráti,“ prisvedčil Dakota.

Prirodzene nás potom zaujímalo, aký je teda Chuck nielen ako slávny herec, ale najmä v súkromí – ako manžel a otec. „Aj veľmi prísny, aj veľmi benevolentný,“ odhalil Dakota. „Keď som vyrastal, dbal na to, aby som mal dobré maniere. Na druhej strane ale vždy, keď nasnežilo, napríklad pripevnil k štvorkolke nafukovacie koleso a vozil ma po okolí. Aj napriek tomu, akú má kariéru, si vždy našiel čas byť otcom. Herectvo bolo až druhoradé,“ pospomínal si dnes už 21-ročný mladík na svoje detstvo.

Zdroj: TONY ŠTEFUNKO

V pondelok sa predĺžený víkend Chucka Norrisa na Slovensku, žiaľ, skončil. Po nedeľňajšej návšteve onkologických pacientov v Banskej Bystrici celá rodina odcestovala nasledujúci deň do slovinskej Ľubľany. „Sme vďační Chuckovi Norrisovi, že prijal alternatívny program, ktorý mnohým priniesol radosť. Veríme, že ho Slovensko očarilo, a budúci rok ho uvidíme opäť!“ povedal nám v závere Chuckovej návštevy Adrián Skovajsa zo spoločnosti Magic Stars, hlavný organizátor Orion festivalu, na ktorom mal pôvodne svetoznámy umelec vystúpiť.

Podujatie manažment musel podľa vlastných slov nakoniec odložiť na budúci rok – to už však bol Chuck pevne rozhodnutý, že tú našu krásnu krajinu navštívi.