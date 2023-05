Náhla smrť herca Dana Heribana šokovala celé Slovensko. Umelec skonal vo veku len 43 rokov. Už v pondelok sa začal sťažovať na neznesiteľné bolesti chrbta a v utorok v skorých ranných hodinách ho už ratovala záchranka. Podľa všetkého hneď odhalili, že môže ísť o disekciu aorty, píše PLUS JEDEN DEŇ. Lekár ho však neskôr poslal domov. Čo na to hovorí špičkový kardiochirurg Viliam Fischer?

Dano Heriban netušil, že je to s ním poriadne vážne. Ešte v pondelok ráno bol v RTVS, kde sa stretol s kolegom a kamarátom Matejom Landlom a následne sa autom vybral do Prahy, kde natáčal nový seriál pre VOYO s názvom Metóda Markovič: Hojer. „Veľké bolesti chrbta sa mu začali na pľaci. Pripisoval to však niekoľkohodinovej ceste autom do Prahy. Postupne sa však bolesť zhoršovala, aj preto Dano poprosil známeho zo štábu, aby po natáčaní auto do Bratislavy už šoféroval on. Cestou, v nočných hodinách, sa bolesti natoľko zhoršili, že sa rozhodli ísť okamžite v utorok v skorých ranných hodinách rovno na Kramáre. Nedošli ani na urgentný príjem a pár metrov pred nemocnicou už museli zavolať záchranku,” povedal pre PLUS JEDEN DEŇ dobre informovaný zdroj.

Dano Heriban ešte v pondelok natáčal v Prahe. Do Bratislavy už musel šoférovať človek zo štábu, keďže herec mal obrovské bolesti. V utorok v ranných hodinách išli hneď na urgent na Kramáre, no Danovi musel pár metrov pred nemocnicou zavolať záchranku. Zdroj: archív

Podľa ďalších informácií bola pri ňom rýchla záchranná služba do pár minút. Už vtedy mala záchranárka z prvotných vyšetrení vyzistiť, ako nám napísal náš zdroj, že môže ísť o disekciu aorty. Všetko mala spísať do správy a odovzdať službukonajúcemu lekárovi na urgente. Ten mu mal spraviť viacero vyšetrení, ako EKG či sono, no nič závažné nenašiel. Aj preto ho v nemocnici nehospitalizovali a poslali ho domov.

Ako sa ďalej PLUS JEDEN DEŇ dozvedel od svojho zdroja, ešte v priebehu dňa (v utorok) mal absolvovať pracovné stretnutie s ľuďmi zo známej digitálnej televízie, pre ktorú robil reklamu. A večer si dohadoval ďalšie pracovné povinnosti. ,,Ešte v utorok podvečer sme si písali a riešili úpravu textu ku koncertu v bratislavskom klube Pod lampou. Mala to byť generálka na festival Dotyky a spojenia a ďalšie vystúpenia," povedal Denníku N jeho manažér Tomáš Kršňák, ktorý netušil, že spolu komunikujú naposledy. V stredu ráno bola totiž k Danovi opäť privolaná záchranka, žiaľ, záchranári mu už pomôcť nedokázali.

Danova postava v novom seriáli Voyo. Natáčal ešte v pondelok v Prahe. Zdroj: TV Markíza

Podľa informácií denníka SME bolo už Heribanovo telo na pitve, pričom príčinou jeho skonu bola akútna disekcia aorty. Ide o náhle natrhnutie hlavnej tepny ľudského tela. Ide o tepnu, ktorá vychádza zo srdca a zásobuje krvou celý organizmus. Slovensko sa môže už zakrátko dozvedieť, či bola hercovi Danielovi Heribanovi poskytnutá správna zdravotná starostlivosť, keď sa v utorok sťažoval na bratislavskom urgente na bolesti chrbta. Prešetriť zdravotnú starostlivosť môže Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) aj z vlastnej iniciatívy. Z jeho reakcie vyplýva, že túto možnosť zvažuje.

Čo na to všetko hovorí špičkový kardiochirurg Viliam Fischer?