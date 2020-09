Moderátorka obľúbeného Dámskeho klubu oslávi o niečo vyše roka 60-tku, ale akoby s vekom iba rozkvitala. Stále pôsobí neuveriteľne vitálne a mladistvo a určite za to do veľkej miery môže aj jej šastník, ktorý ju omladzuje.

Po búrlivom období, kedy sa rozchádzala po 15 rokoch spolužitia s exmanželom Richardom Müllerom, sa veci ustálili a ona dnes pôsobí ako maximálne vyrovnaná a spokojná žena.

Kým jej ex si založil novú rodinu, Soňa dlho po svojom boku nikoho nemala. Od roku 2016 ju však vídať s novým partnerom – podnikateľom Jaroslavom. Jej ex sa dokonca viackrát vyjadril, že to, čo ho v živote najviac mrzí, je práve rozvod so Soňou. Bodaj by nie! Stačí jediný pohľad na ňu...