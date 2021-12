Na otázky ohľadne ďalšieho možného potomka, konkrétne dcérky, odpovedala Jasmina takto: "Veľmi som chcela mať najmä zdravé dieťa, ale netajila som sa tým, že keby sa ma pánbožko spýtal, čo by to malo byť, povedala by som chlapec. Ak by bola niekedy dcéra, tiež umriem radosťou, ale najnovšie ma láka aj predstava troch synov.

Nechýba mi zatiaľ dievčatko ani to česanie, ani fintenie, šatočky. Tomuto dám o dve čísla väčšie tepláky, obrovskú mikinu, basketbalku do ruky, tenisky a je taký týpek, že by som ho zožrala. Keď budem mať chuť na ružovú, dám ju na moje krásne neterky alebo na nášho pudla. Myslím, že časom ma to asi dobehne, ale zatiaľ mi to vôbec nechýba." Článok pokračuje na ďalšej strane.