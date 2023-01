Líder strany Sme rodina a predseda parlamentu Boris Kollár pred časom dovolenkoval v Dubaji a spoločnosť mu mala robiť známa blondína...Túto ženu pozná takmer celé Slovensko…Boris svoje partnerky strieda pomerne často, avšak tentokrát nás jeho voľba poriadne šokovala…

Boris Kollár. Zdroj: EMIL VAŠKO

V súčasnosti podniká najmä s oblečením. S Kollárom sa však už má poznať dlhšie, či však ide o jeho nový vzťah nevedno: "K súkromiu sa vám nebudem vyjadrovať,“ uviedol Kollár pre pluska.sk. Ako informuje Plus jeden deň, obidvaja tvrdia, že sú len obyčajní kamaráti, no na dovolenke mu robila spoločnosť iba ona. Neuveríte, kto to je! Jej meno a jej fotky nájdete V GALÉRII TU.