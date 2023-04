O Tamásovi vieme, že je tanečník, že sa zaľúbil do Sašky, s ktorou boli na poslednej Farme 14 a aj keď ich dvorenie trvalo asi najdlhšie, v porovnaní s ďalšími pármi, ktoré tam vznikli, predsa im to vydržalo dodnes.

V GALÉRII si pozrite ich krásne spoločné fotky!

To, čo možno neviete, je, že Tamás točí na sociálne siete aj vtipné videá na rôzne témy. A aj keď by ste to na neho nepovedali, celkom mu to ide. Na poslednú paródiu na šou Ruža pre nevestu, konkrétne na Katku, sa prezliekol do odvážneho outfitu.