Tina Turner, jedna z najväčších rockových vokalistiek a najcharizmatickejšia interpretka zomrela vo veku 83 rokov. Ako píše Plus JEDEN DEŇ, potvrdil to jej hovorca. Vo vyhlásení uviedli: „Tina Turner, kráľovná rock'n rollu dnes pokojne zomrela vo veku 83 rokov po dlhej chorobe vo svojom dome v Kusnachte pri Zürichu vo Švajčiarsku. "S ňou svet stráca hudobnú legendu a vzor." Potvrdil to spravodajský portál news.sky.com.

Táto hviezda narodená v USA bola jednou z najobľúbenejších rockových speváčok, známa svojou prítomnosťou na pódiu a sériou hitov vrátane The Best, Proud Mary, Private Dancer a What's Love Got to Do With It.

