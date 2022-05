Jeho meno pozná hádam každý, je súčasťou slovenského zábavného priemyslu a podieľa sa na niekoľkých zábavných show, v ktorých zakaždým exceluje a svojím nezameniteľným humorom a smiechom si získal značnú základňu skalných fanúšikov. Daniel Dangl sa pred pár dňami priznal k obrovskému problému, ktorý nastal ešte pred mnohými rokmi, práve v televízii RTVS sa mal postarať o veľký problém, kvôli nemu bolo prerušené natáčanie relácie a napokon ju museli aj úplne celú zrušiť. Priznal to!

Pred nedávnom bol hosťom v relácii Boris a Brambor, ktorú, zhodou okolností, pre obrazovky televízie RTVS vyrába jeho firma. Prehovoril o všetkom možnom a zdôveril sa s tajomstvom, o ktorom doteraz vôbec nikto ani len netušil. Práve kvôli nemu musela televízia RTVS prerušiť natáčanie veľkej televíznej show a to iba kvôli jednej maličkosti, ktorej sa nevedel vzdať: “Ja mám takú vlastnosť, že keď vidím nejaký gombík alebo sa dá niečo odštelovať, rozštelovať, tak to urobím automaticky. Neviem, prečo to mám, takúto danosť,” povedal. Bolo to v tom najväčšom štúdiu, a tam na stene taký debilný gombík, na ktorom bolo napísané, nestláčať za žiadnych okolností. Tak som to samozrejme stlačil,” rozrozprával sa Daniel. Čo sa stalo potom?





