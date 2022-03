Mať dieťatko je radosť a tú prežívajú aj speváčky z dua Twiins. Kým Daniela je mamou už dlhšie, Veronika sa ňou stala len pred štyrmi mesiacmi. Svoje dcérky však nadovšetko ľúbia a aktuálne im dopriali dovolenku v Dubaji na slniečku. Pochválili sa aj záberom malých princezien pri mori a to hneď spustilo vlnu kritiky. Ako píše wanda.pluska.sk, Daniela reagovala.

Dievčatá si užívajú úlohu mamy a ich dcérky Nea a Linda sú už teraz veľké parťáčky. Preto niet divu, že sa spolu, aj so starými rodičmi ich dcérok, vybrali na dovolenku do Emirátov. Všetci si užívajú horúce počasie a oddych. A to je voda na mlyn pre hejterov.

Veronika vzala štvormesačnú Neu do tepla. Zdroj: Instagram.com/@veronikatwiins

Daniela totiž na svojom instagramovom profile zverejnila záber Lindušky a Ney pri mori, kde je jasne vidieť začervenanie telíčka jej neterky. Nikto však, okrem jej blízkej rodiny, nemôže vedieť, prečo tak dievčatko vyzerá, no na internete je mnoho samozvaných odborníčok, ktoré okamžite potrebovali vyjadriť svoj názor. "Dosť sú spálené, chúďatká," napísala jedna komentujúca. "Fúú trošku červené, chcelo by to slnečník," píše ďalšia a pridáva sa aj istá Katarína: "Krásne, ale chúďa malé, fakt dosť spálené. Také malé treba obliecť ešte."

Dovolenka v Dubaji s dcérkami vyvolala medzi neprajníkmi vášne. Zdroj: Instagram.com/@veronikatwiins

Mamina malej Lindy vysvetlila Neuškine začervenanie v príbehu na Instagrame. "Ja neviem, či mám začať retušovať deti, aby sme sa vyhýbali zbytočným komentárom... Prosím vás, Neanie je spálená, túto pokožku, čo má je v porovnaní s tým, čo bolo luxus. Normálne býva až brontová, má silný atopický ekzém, 99% je v tieni a prvýkrát sme ju vzali na 5 minút do vody. Kvôli nej sme šli k moru. Samozrejme, bola natretá 50 SPF. Takže prosím vás, nie sme padnuté na hlavu, aby sme nechali deti spáliť," vyjadrila sa Daniela. Ani to však zrejme nepomohlo, keďže sa istá komentujúca pustila aj do toho, že Nea má atopický ekzém. Takto vraj atopik rozhodne nevyzerá.

Veronika a Daniela si odbehli na dovolenku do Dubaja. Zdroj: MARTIN DOMOK

"Bohužiaľ, vás musím sklamať. Moje dieťa trpí od narodenia vážnym atopickým ekzémom a na fotke teda atopický ekzém nie je. Ak má dieťa atopický ekzém, pomáha morská slaná voda, ktorá sa dokáže dostať na pokožku aj pod overal, ktorý má také malé dieťa mať. A za ďalšie, slnko pokožku vysušuje a keby malo tak závažný atopický ekzém, tak by ju schovala, pretože pokožka musí byť stále vlhká, preto sú krém na takzvané premasťovanie," nedarovala Twiinskam nič istá Rebeka. To poriadne naštartovalo Danielu. Koniec koncov, ako môže cudzí človek tvrdiť o niekom, že nemá danú diagnózu len na základe vlastnej skúsenosti? Predsa len, slovo lekára, ktorý diagnostikuje atopický ekzém má väčšiu váhu, ako slovo eko-bio-raw matky z diskusného fóra.

"Vy ste teda riadna odborníčka diagnostikovať cez fotku, že Nea nie je atopik. Pardón, lebo Vaše dieťa vyzera inak. Beháme po lekároch, máme za sebou kopec testov, tak prosím nedehonestujte našich lekárov, ani nás ako matky prosím, ak sa Vám nepáči, tak prosím, nesledujte naše profily. A máme so sebou aj plavky s dlhým rukávom a pollitra krému na premastenie. Neuveríte!" odpísala Rebeke Dada. Niektorí ľudia by sa skutočne mali zamyslieť nad tým, čo je a čo nie je vhodné cuzdím ľuďom vyčítať či vyhadzovať na oči na sociálnej sieti.