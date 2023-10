To, že Dara Rolins už má na krku 50-tku, by jej tipoval naozaj len málokto. Krásna speváčka by svojim zovňajškom mohla pokojne konkurovať aj o polovicu mladším kolegyniam. Nečudo, že si ju známa kozmetická značka vybrala za svoju ambasádorku, a tak sa Dara v Paríži objavila na módnej prehliadke spolu s hviezdami svetového šoubiznisu, o čom napísal aj portál EMMA.

Na prehliadke sa objavila Camila Cabello, Helen Miren, Eva Longoria či Elle Fanning a Dara na podujatí reprezentovala Slovensko aj Česko.