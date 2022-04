Slovensko opúšťa pravidelne, či už kvôli pracovným povinnostiam, alebo kvôli oddychu s rodinou. Dara Rolins bezhranične miluje cestovanie, za tento rok stihla navštíviť hneď niekoľko obľúbených destinácií. Začiatkom roka sa spolu s jej priateľom Pavlom Nedvědom vybrala na exotický luxusný zájazd a to na prekrásne a prepychové Maldivy: “Aktuálne vás pozdravujem z miesta, ktoré som navštívila po prvýkrát v živote. Maldivy. Výstižnejšie by však boli Veľkédivy, myslím. Je to totiž dychberúce,” prezradila na svojom instagramovom profile.

Momentálne vycestovala do ďalekej Ameriky a to rovno na slnečnú Floridu: “Po dlhej dobe späť, v Amerike! Lola má Veľkonočné prázdniny, tak sme vyrazili zohriať sa tentokrát na Floridu. A bonus k tomu, možno úplne prvýkrát sa nám podarilo stretnúť sa tu v rodinnom kruhu. Ja a moja sestra a plný dom našich veľkých detí,” napísala pod instagramový príspevok.

