Smrť legendy českej hudby Yvonny Přenosilovej (†76) zarmútila množstvo jej kolegov. Jedna z najbližších kamarátiek speváčka Marta Kubišová (80) ale s ohľadom na muky, ktoré jej priateľka mala zažívať v posledných rokoch, hovorí jasne: „Aspoň ju už nič nebolí,“ povedala pre eXtra.cz.

„Je to rana, ešte pred desiatimi dňami sme si naposledy volali. Robili sme to pravidelne a väčšinou sme mohli len skonštatovať, že náš zdravotný stav sa nemení, že je to stále rovnaké. Ale Yvonne mala roky naozaj veľké trápenie s chrbticou, alebo čo to vlastne bolo. Lekári jej nikdy nestanovili diagnózu, (niektoré zdroje ale hovoria o chronickom zápale sedacieho nervu, pozn. red.)" zverila sa speváčka.

Článok pokračuje na ďalšej strane. >>>