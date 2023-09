Napriek tomu, že Diana patrí medzi naše najkrajšie herečky, po rozchode s Jurajom Mokrým žije dlhé roky v domácnosti s jej 17-ročným synom Quidom a po jej boku nie je žiadny muž. Pre denník Plus JEDEN DEŇ dokonca pred časom priznala, že samota jej vyhovuje. "Venujem sa synovi, práci a nemám myseľ zapratanú takýmito vecami. Netreba to siliť a pýtať sa, prečo nemám frajera, a hľadať ho. Ono to príde,“ povedala spokojná Mórová, o čom napísal aj portál Žena.pluska.sk.

Zdroj: TONY STEFUNKO

Dianu vraj muži viac oslovujú v zahraničí ako doma a priznala tiež, že ju často balia zadaní. „Neviem, čo sa stalo. V zahraničí nemám problém. Tam ma osloví muž, pozve ma na kávu. A tu som úspešná, ale nerozumiem, prečo tí chlapi dávajú ruky preč. Ale našťastie moje vydaté kamarátky majú super vzťahy a teším sa z toho. Hovoria, že ak chcem zažiť románik a cítiť sa ako žena, mám ísť do Talianska alebo Španielska," dodala so smiechom.