Vášňou Dominiky Cibulkovej je móda a to nie hocijaká. Jej outfity pozostávajú z kúskov luxusných značiek a rada do nich oblieka aj svojho synčeka Jakubka. Má slabosť nielen pre oblečenie, ale aj pre topánky a kabelky. Je to jednoducho módna ikona a značkami sa jej outfity doslova hemžia.

Naša najúspešnejšia tenistka zverejnila fotografiu, na ktorej sa zladila so svojím Porshe: „Keď zladíte svoj outfit s prvým porsche, ktoré ste si kedy kúpili pri zvláštnej príležitosti," napísala k fotke, na ktorej stojí pri svojom luxusnom aute. Domča má na nej oblečený bledý komplet vo farbe svojho Porshe a nemohli chýbať topánky od Prady.