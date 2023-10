Dominika sa pred pár dňami stala mamou dcérky Izabelky a so svojimi fanúšikmi otvorene hovorí o ťažkých nociach, náročnom hojení rany po cisárskom reze, ktoré skomplikovala choroba, ale aj o tom, ako popri malej stále dojčí aj synčeka Miška. "A keď je sestra napapaná, nastupuje Miško - odsávačka a keď mu poviem, že už stačí, tak mi len odpovie: ´Nie, ešte,´" zasmiala sa superstaristka. To však ešte netušila, čo jej úprimnosť vyvolá medzi niektorými fanúšičkami, o čom napísal aj portál Život.

Dominika Stará s dcérkou Izabelkou Zdroj: https://www.instagram.com/p/Cx6uTc_qm9y/

"No hnus, fuj, to je choré, vlastne ty si celá divná," napísala jej jedna z nich. Dominka sa rozhodla na nepríjemnú sledovateľku reagovať verejne. "Zato vy ste naozaj kus vychovanej ženy," odkázala jej a vysvetlila, prečo sa to rozhodla riešiť takto. "Nezdieľala som to preto, lebo by ma to nejak vzalo alebo by som si z toho niečo robila. Za tie roky som už fakt vycvičená a len tak mnou niečo nepohne. Ale som žena po pôrode ako každá iná. Na všetko citlivá, hormóny ma valcujú. Ak by bola takáto správa poslaná nejakej inej žene, môže jej to spôsobiť veľké trápenie," dodala.