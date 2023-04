V piatej epizóde najromantickejšej televíznej šou Ruža pre nevestu to poriadne vrelo. Marcela počas ceremónie ruží s hrôzou zistila, že ju niekto v anonymnom liste obvinil z toho, že do relácie neprišla pre lásku, ale kvôli sledujúcim na Instagrame.

Dievčatá do svojich šiat hovoriť nemohli - svoj vkus mohli ukázať iba cez deň vo vile. Zdroj: TV Markíza

Tomášovi sa toto obvinenie podľa markiza.sk vôbec nepáčilo. Na prekvapenie divákov dal Marcele veľmi prísne najavo, že ho sklamala a očakáva od nej už len pravdu. Marcela si myslela, že od neho v ten večer ružu ani nedostane a bude tak ďalšou súťažiacou, ktorá zo šou vypadne. Nakoniec jej poslednú ružu predsa len dal a odišla Martinka.

Dievčatá obliekali štylisti, do outfitov veľmi hovoriť nemohli. Zdroj: TV Markíza

Marcele to nedalo a po ceremónii sa s Tomášom ešte v súkromí porozprávala. Snažila sa pred ním obrániť, že ona ani nemala aktívny účet na Instagrame a v šou je určite aj kvôli láske. Zároveň urazene sľúbila, že sa pustí do pátrania a určite zistí, kto ju v anonymnom liste nabonzoval. A ako sme už mohli neraz vidieť, Marcela sa konfrontácie nebojí a odvážne sa púšťa aj do konfliktov s dievčatami. Bude to ešte poriadne napínavé!

A to nie je všetko! Súťažiace v piatej epizóde zvádzali "sultána" Tomáša brušným tancom a vyzerali ako zvodné krásky z Tisíc a jednej noci. Tomáš mal čo robiť, aby sa im pozeral priamo do očí! A jednou z najsexi dievčat bola práve dračica Marcela, ktorá svojím zovňajškom nápadne pripomínala egyptskú bohyňu... Pozrite na ňu!