Anjelská Virginia zaujala nielen Tomáša, ale aj divákov. Jedna z najkrajších súťažiacich z romantickej show Ruža pre nevestu má dychberúcu postavu, dokonca vyzerá ešte lepšie, než kedykoľvek predtým. Virgi na sebe denno denne maká, jednou z jej najväčších záľub je práve cvičenie. A to je na nej aj poriadne vidno!

Virgi Buberniková. Zdroj: TV MARKIZA

Virgi sa takmer dostala do semifinále, avšak Tomáš sa ju rozhodol poslať domov mimo ceremoniálu. Tá to niesla celkom ťažko, no núdzu o nápadníkov určite nemá. A po najnovšej foto už vôbec nie. Pozrite sa, ako dnes, po xy mesiacoch od natáčania vyzerá. Predviedla hot postavičku, foto nájdete V GALÉRII TU.