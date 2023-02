V apríli to bude presne rok čo Gabika Drobová povedala áno podnikateľovi Karolovi Rumanovi, s ktorým tvorí pár už 12 rokov. V týchto dňoch si konečne užívajú svadobnú cestu, ktorej sa už Drobová nevedela dočkat. "Kto by to bol povedal, že ako 48-ročná pôjdem na svadobnú cestu. A že to bude takýto úžasný zážitok," vyznala sa Gabika na instagrame a pridala záber z exotickej dovolenky. Je vidieť, že po svadbe viditeľne omladla a žiari šťastím.

Manželia trávia už druhý týždeň na Mauríciuse a Gabika si ostrov nevie vynachváliť. "Neviem, či je to vekom, alebo len zhodou okolností, ale nikde som sa necítila tak prepojená s prírodou, bola v súlade sama so sebou aj svetom okolo ako na Mauríciu. Takýto balzam na telo aj dušu by si zaslúžil každý z nás," napísala k fotke z pláže, na ktorej odhalila aj sexi dekolt.