Kariéra Emmy Čaputovej sa vyšplhala na vrchol rýchlosťou svetla. Darí sa jej nielen v pracovnom živote, ale aj v tom súkromnom. Okrem úspešnej modelingovej kariéry má po svojom boku aj priateľa, ktorého sme mohli prvýkrát vidieť na finále tanečnej show Let’s Dance. Možno by ste to na Emmu netipovali, no krehká a nežná blondína má aj tetovanie, či piercing v nose!

Emma Čaputová dnes. Zdroj: EXIT MODEL MANAGEMENT.

Spoznáte ju avšak na starších fotografiách? Takto vyzerala pred rokmi, ešte, keď sa nepohybovala v modelingovom svete. Dlhé husté vlasy a úplne iná tvárička! Pozrite sa, fotky nájdete V GALÉRII TU.