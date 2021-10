Dcérka moderátorky Eriky Judínyovej sa vypýtala na svet o trošku skôr. Známi manželia dali svojej malej princeznej krásne meno, Ella.

Život hore nohami

Dvojica spočiatku verila, že s otehotnením nebude problém, no ako čas plynul, nasledovali mnohé konzultácie s lekármi. "Celkovo sme urobili veľa pre to, aby to vyšlo," priznala v rozhovore pre magazín Madam Eva Erika. Jej svet sa otočil hore nohami rok pred päťdesiatkou s príchodom dcérky, o ktorú sa so Števom snažili takmer sedem rokov.

Poznáme veľa párov, kde prišlo dieťatko až po tom, ako to obaja vzdali, takpovediac to vypustili. Alebo ako hovorieval Erikin otec, ktorý bol lekár – v medicíne je možné všetko, lebo je ženského rodu.

"Neskôr sme na to už netlačili. Hovorili sme si, že máme pekný vzťah a dá sa v ňom žiť aj vo dvojici. Po čase sme s tým vlastne už vôbec nepočítali a neriešili sme to," hodnotí z odstupom času šťastná mamina malej Elly. (Článok pokračuje na ďalšej strane)