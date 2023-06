Komička a moderátorka Eva Kramerová je veľmi schopná, žena ktorá sa nebojí pustiť aj do rekonštrukcie svojho bývania a všetko to stíha zdieľať aj so svojimi fanúšikmi. Evelyn berie všetko s humorom a rovnako pristupuje aj k rozsiahlej rekonštrukcii svojho bytu, o čom napísal aj portál Lepšie bývanie.

Ako prvú časť bývania zobrala do parády kúpeľňu, ktorá bola predtým zariadená naozaj chaoticky. Čierny mramor v kombinácií s broskyňovým drevom nepôsobil vôbec moderne. Tie vymenila za biele mramorové kachličky so sivými prvkami do celej miestnosti. V kúpeľni má aj dokonalú vaňu a sprchový kút. Dokonca sa jej tam zmestila aj práčka so sušičkou, dokonalá biela kúpeľňová skrinka. Evelyn má proste vkus!