Pred viac ako 7 rokmi tvoril Viktor Vincze (29) pár so sympatickou brunetkou Evou. Potom však prišiel nečakaný rozchod a krátko nato sa zaľúbil do Adely (42), píše PLUS JEDEN DEŇ. Ako dnes vyzerá jeho niekdajšia láska?

Eva Cisíková tvorila s Viktorom pár dlhé roky. Napriek tomu, že dvojica hovorila o deťoch a svadbe, vzťah im nevydržal a v lete 2016 prišiel nečakaný rozchod. „Síce sa o tom nerada vyjadrujem, ale je to tak, ja som dala podnet na rozchod, prišlo to z mojej strany. Neviem, či Viktor trpí, pretože mu nevidím do hlavy, ale jednoducho som sa takto rozhodla a on to prijal,“ reagovala vtedy Eva. Viktor sa z rozchodu bleskovo spamätal, keďže už o niekoľko mesiacov tvoril pár teraz už s manželkou Adelou Vinczeovou. >>>