Moderátor Libor Bouček (42) bude dvojnásobným otcom. K synovi Albertovi pribudne súrodenec, ktorého pohlavie už Libor s manželkou Gabrielou poznajú. "Poznáme pohlavie pár hodín. Dnes došlo k tomu slávnostnému odhaleniu," povedal pre Super.cz Bouček.

Zatiaľ to ale prezrádzať nebude. "Najbližšiemu okoliu to povieme," usmieva sa moderátor, ktorý by sa mal dvojnásobným otcom stať na prelome roka. "Teraz premýšľame, kam druhé dieťa vôbec dať. Ako sa zmestiť, skôr riešime také praktické záležitosti. Najdôležitejšie ale rovnako je, aby boli všetci zdraví. Ako tá, ktorá je vonku, tak to, čo je vo vnútri," usmieva sa.

Radostnú správu, že čakajú druhého potomka, prezradili manželia počas filmového festivalu v Karlových Varoch. "Bolo to už tak vidieť, že sme to takto vyriešili a už nie sú otázky, že napríklad Gabča pribrala. Bolo to hlúpe aj voči nej," dodal Bouček na letnej párty televízie Prima, ktorú moderoval.

