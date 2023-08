Paľo Habera má na svojom Instagrame silnú fanúšikovskú základňu a svojich priaznivcov z času na čas poteší záberom zo súkromia. Inak tomu nebolo ani pred pár dňami, keď si bol spevák zahrať golf, no popri športe si našiel čas aj na kočíkovanie, o čom napísal aj časopis Život.

Pavol Habera je stálicou na československej hudobnej scéne. Zdroj: TV MARKÍZA

„Keď má kamoš na starosti juniora a potrebuje si s vami nutne zahrať golf. No nepomôž mu. Chlapci v akcii," znel popis, ktorý mnoho vysvetľuje. Treba uznať, že Paľovi to s kočíkom pristane, na čom sa zhodli aj jeho fanúšičky. „Muži s kočíkom sú veľmi sexi," napísala jedna z fanyniek „Pristane ti to ešte," polichotila mu ďalšia.